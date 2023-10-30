В ДНР разыскивают двух мужчин, подозреваемых в расстреле семьи из девяти человек

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В Донецкой Народной Республике разыскивают двух мужчин, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
По информации СМИ, 28 октября в городе Волноваха двое вооруженных мужчина расстреляли семью из девяти человек. Отмечается, что двое убитых - несовершеннолетние.
По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.
Правоохранители ДНР не исключают, что виновны в убийстве могут быть военные.
Подозреваемым на вид примерно по тридцать лет. Они оба высокие и худощавые, передвигаются на мотоцикле красно-белого цвета. При себе мужчины имеют автоматы.
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По информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.
Подозреваемым на вид примерно по тридцать лет. Они оба высокие и худощавые, передвигаются на мотоцикле красно-белого цвета. При себе мужчины имеют автоматы.
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Евгения Парфентьева