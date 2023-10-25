В ДНР военный «Урал» въехал в легковушку — погибло 4 человека, среди них ребенок

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В Донецкой народной республике военный «Урал» врезался в легковую машину. В результате аварии погибло 4 человека, среди них один ребенок. О происшествии сообщает телеграм-канал Baza.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Самойлово Новоазовского района. Все погибшие находились в легковушке. Также пострадали двое военнослужащих из «Урала», одного из них госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области с прицепа большегруза упало бревно и убило водителя встречного грузовика. При этом, водитель тягача не заметил этого. Через полкилометра ему о происшествии рассказал очевидец, остановивший его.
Также, 24 октября водитель грузовика насмерть сбил в Подмосковье женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
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Обстоятельства ДТП выясняются.
Также, 24 октября водитель грузовика насмерть сбил в Подмосковье женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.
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Алина Юрчак