В ДНР задержали шпиона внешней разведки Украины

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В ДНР задержали шпиона и диверсанта внешней разведки Украины — УФСБ
Сотрудники УФСБ по ДНР задержали диверсанта и шпиона службы внешней разведки Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
По словам сотрудника УФСБ, задержанный Михаил Дмитриевич Михайленко оказывал содействия украинской разведке с 2018 года. Он также получал денежные вознаграждения и регулярно поддерживал связь с кураторами.
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«УФСБ РФ по ДНР в ходе оперативной игры задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения Вооруженных сил России», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян