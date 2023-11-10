В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе

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Спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) задержали уроженца Украины, который подозревается в организации покушения на директора одного из производственных объединений Мариуполя. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
По версии Следственного комитета, уже возбудившего соответствующее уголовное дело, По версии следствия, подозреваемый обратился к одному из жителей ДНР с просьбой совершить заказное убийство за вознаграждение в размере 6,5 млн рублей. Однако благодаря своевременным действиям оперативников покушение было предотвращено.
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