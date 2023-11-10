В ДНР задержали украинца, который хотел убить директора завода в Мариуполе

На бывшего лидера консерваторов Каталонии и экс-депутата Европарламента Алехо Видаль-Куадраса совершено покушение в Мадриде, ему стреляли в лицо. Как пишет газета El Mundo, 78-летний политик получил ранение нижней челюсти, сейчас его жизни уже ничего не угрожает.