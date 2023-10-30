В ДНР задержаны двое военных, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек

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В городе Волноваха задержали двух военнослужащих-контрактников, подозреваемых в убийстве семьи из девяти человек, об этом сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Напомним, 28 октября в городе Волноваха двое вооруженных мужчина расстреляли семью из девяти человек. При этом, информации «Известий», в доме собрались родственники на праздник. Соседи рассказали, что семья является благополучной. По информации РЕН ТВ, тела обнаружили в разных комнатах в своих кроватях.
Отмечается, чтоб оба задержанных — военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока.
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«В результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления», - прокомментировали ситуацию представители СК.
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Евгения Парфентьева