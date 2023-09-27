В доме бывшей главы подмосковного Ступино нашли нарколабораторию

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники проверили дом бывшей главы городского округа Ступино, где обнаружили и изъяли 3 кг мефедрона и десятки литров сырья для его изготовления, сообщает SHOT.
Дом, в который нагрянули оперативники по документам принадлежит Вере Назаровой, которая ранее занимала пост главы муниципалитета Ступино.
Дом Вера Назарова сдавала молодому человеку 23 лет, который утверждал, что приехал в Подмосковье на заработки.
Оперативники обнаружили в доме гигантскую нарколабораторию: там было 5 кг готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления наркотических средств, а также огромное количество оборудования и костюмов химической защиты.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники отметили, что за такое количество наркотических веществ может грозить заключение вплоть до пожизненного.
На данный момент оперативные службы выясняют причастность бывшей главы Ступино к гигантской нарколаборатории.
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Дом Вера Назарова сдавала молодому человеку 23 лет, который утверждал, что приехал в Подмосковье на заработки.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оперативники отметили, что за такое количество наркотических веществ может грозить заключение вплоть до пожизненного.
На данный момент оперативные службы выясняют причастность бывшей главы Ступино к гигантской нарколаборатории.
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Алиса Сергиенко