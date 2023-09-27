В доме бывшей главы Ступино нашли нарколабораторию и три килограмма мефедрона

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В частном доме бывшей главы Подмосковного города Ступино Веры Назаровой нашли нарколабораторию, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, дом, полный запрещенных веществ, расположился в деревне Знаменское городского округа Кашира. Полиция нагрянула на участок с обыском и обнаружила там 5 килограмм готовых наркотиков, 3 из которых оказались мефедроном, около сотни 20-литровых канистр, в большинстве из которых была жидкость для изготовления запрещенных веществ, а также огромное количество оборудования и костюмов химзащиты.
Выяснилось, что 53-летняя Назарова уже год как сдает свое жилье 23-летнему уроженцу Рязанской области. Против него возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, наказание за подобное преступление может представлять собой пожизненной лишение свободы.
В настоящий момент полиция выясняет, знала ли сама чиновница о незаконном бизнесе, который организовал ее арендатор.
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Выяснилось, что 53-летняя Назарова уже год как сдает свое жилье 23-летнему уроженцу Рязанской области. Против него возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, наказание за подобное преступление может представлять собой пожизненной лишение свободы.
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Евгения Парфентьева