В доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни

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Останки, которая полиция нашла в доме у Владимира Чискидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году, сообщает Telegram-канал Mash.
При этом, спасшая отлично помнит день, когда Чиксидов расправился с Оксаной. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп Оксаны Чиксидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.
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Евгения Парфентьева