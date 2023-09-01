В «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер»

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В аэропортах «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер» Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По информации канала, несколько рейсов задержаны на вылет и прилет.
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Диана Аванесян