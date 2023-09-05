В Домодедово объявлен план «Ковёр»

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В Москве план «Ковёр» объявили в аэропорту Внуково. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, еще несколько рейсов задержаны в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.
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Диана Аванесян