В «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» задержали 32 рейса

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В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» минимум 32 рейса задержаны, еще четыре отменены. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписание».
На момент 6:17 31 августа во «Внуково» десять рейсов задержаны и три отменены.
В «Шереметьево» — восемь рейсов задержано.
В «Домодедово» — 15 рейсов задержаны и один отменен.
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В «Шереметьево» — восемь рейсов задержано.
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Диана Аванесян