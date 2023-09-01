В «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержали более 20 рейсов

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В аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» задержаны минимум 25 авиарейсов, еще 19 отменены. Такую информацию публикует «Яндекс.Расписание».
По информации на 1:43 1 сентября, в «Домодедово» 11 рейсов задержаны, еще 14 отменены, во «Внуково» 11 рейсов задержаны и три отменены, в «Шереметьево» три рейса задержаны, еще два отменены.
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Диана Аванесян