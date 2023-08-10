Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Домодедово загорелся автосервис

В Домодедово загорелся автосервис

ГУ МЧС: в Домодедово загорелся автосервис на площади 1 тыс. кв. м
10 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/Distortion Media

В автосервисе подмосковного Домодедово произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Возгорание произошло в автосервисе по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1», — уточнили в ведомстве.
На данный момент площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте также:

Пострадавшего при пожаре в красногорской многоэтажке госпитализировали

На Гавайях сильные лесные пожары дошли до жилых домов

В Ставрополье горит воинская часть
#домодедово
#шоссе
#городской округ
#пожары
#село
#возгорание
#лесные пожары
Читайте нас в
Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства
Лассо подтвердил убийство кандидата на пост главы государства Вильявисенсьо
10 августа 2023, 04:54

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Президент Эквадора Гильермо Лассо выразил возмущение убийством кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсьо и обещал принять меры.
«Шокирован смертью Фернандо Вильявисенсьо, кандидата в президенты. Обещаю, что те, кто стоит за этим преступлением, будут наказаны. Скоро начнется заседание нашего кабинета безопасности в президентском дворце», — написал Лассо в Twitter.
По данным издания El Universo, Вильявисенсьо был застрелен во время митинга, в ходе которого ранения получили восемь человек, семеро из которых попали в больницу.

Согласно опросам, Вильявисенсьо имел низкие шансы на победу на предстоящих выборах 20 августа.

Читайте также:

Сельский депутат расстрелял офицера полиции в караоке-баре Владикавказа

На Рязанском проспекте в Москве мужчина ограбил микробанк

Очевидица нападения в московской поликлинике поделилась шокирующими деталями
#заседание
#человек
#мужчина
#депутат
#twitter
Читайте нас в
Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло
Число пропавших после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде достигло 9 человек
10 августа 2023, 01:46

Фото: iStock/Sergei Telenkov

После сильного взрыва на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде под Москвой число пропавших возросло до девяти человек.
Эту информацию ТАСС получил от экстренных служб.

Читайте также:

Несколько пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в реанимации

Уголовное дело заведено после выселения российских детей из отеля в Турции

Шойгу: Россия усилит группировки войск на западных границах
#россия
#дело
Читайте нас в
Несколько пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде находятся в реанимации
09 августа 2023, 22:39

Фото: Константин Гергая

Пациенты реанимации, пострадавшие при взрыве здания в Сергиевом Посаде, находятся в тяжёлом состоянии. Часть из них ввели в медикаментозную кому, сообщил главврач Сергиево-Посадской районной больницы Олег Дмитриев.
«14 человек госпитализированы. Шестеро находятся в отделении реанимации, остальные – в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести. Оставшиеся пациенты после оказания медпомощи были отпущены. Пациенты реанимации, находятся в тяжёлом состоянии. Часть из них – в состоянии медикаментозной комы, часть – в сознании. Проводятся активные консультации с федеральными и областными учреждениями здравоохранения», – уточнил Дмитриев.
Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете был объявлен режим ЧС.
 
Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что взрывом повреждено 38 жилых домов. Разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. 
 
В результате ЧП одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Погибшие под завалами не найдены, работы продолжаются. 

Читайте также:

Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

15 пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде остаются в медучреждениях

Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество

 

#сергиев посад
#взрыв
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
#больница
#реанимация
#пострадавшие
#пациенты
Читайте нас в
Пострадавшего при пожаре в красногорской многоэтажке госпитализировали
09 августа 2023, 22:28

Фото: Екатерина Кирдина

Пожар на улице Подмосковный бульвар в Красногорске ликвидирован. Пострадал один человек, он госпитализирован, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Пострадавший в результате пожара госпитализирован в Красногорскую больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», – информировали в министерстве.
Ранее сообщалось, что пожар начался в двухкомнатной квартире дома №8 около 14 часов. Горели личные вещи. Единственным пострадавшим стал хозяин квартиры.  
 
Известно, что дом был построен в 2009 году. В нём проживают почти 550 человек. 

Читайте также:

В Красногорске загорелась квартира на 12-м этаже

В Ставрополье горит воинская часть

В Курской области полыхает мощный пожар

 

#красногорск
#пожар
#мкд
#минздрав мо
#пострадавший
#больница
Читайте нас в
Потерявшуюся в тайге девочку нашли живой
09 августа 2023, 21:36

Фото: iStock/howtogoto

Двенадцатилетняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае более суток назад, найдена живой. Об этом сообщается в Telegram-канале главка МЧС по региону.
Ранее сообщались, что девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь. В поисковых работах участвовали следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.

В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.

Читайте также:

В тайге на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка

Сотрудники ГИБДД Марий Эл вернули домой потерявшегося четырехлетнего мальчика

Спасатели приостановили поиски пропавшего без вести во время ливней в Краснодарском крае
#мчс
#поиски
#девочка
#алтай
Читайте нас в
На месте взрыва в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел
Baza: На месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде нашли тела 10 человек
09 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/FelixRenaud

На месте взрыва на заводе в Сергиевом Посаде нашли фрагменты тел , предположительно, 10 человек. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, число погибших может возрасти до 15 человек. В настоящее время, завалы продолжают разбирать сотрудники экстренных служб. 

Напомним, днем произошел взрыв на заводе в Сергиевом Посад. В результате происшествия, пострадали около 60 человек. Известно об одной погибшей женщине, она скончалась от полученных травм в больнице. По данному факту инициирована проверка правоохранительными органами. 

Читайте также: 

Под Саратовом женщина задохнулась из-за залетевшей в рот осы

В Волгограде женщину задержали за убийство девятимесячного сына

Тайская школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорку
#проверка
#женщина
#взрыв
#человек
#происшествия
#сотрудники
Читайте нас в
Восемь человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 20:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате взрыва здания с пиротехникой вблизи Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде восемь человек пропали без вести. Погибшие под завалами не найдены, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Число пострадавших увеличилось до 60 человек.
«На данный момент насчитывается 60 пострадавших. Восемь человек пока числятся без вести пропавшими. Идёт разбор завалов, погибших не найдено. Одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Нанесён урон объектам городской инфраструктуры, зафиксированы разрушения на котельной, пострадали окна и фасады в городской черте», – написал Акулов в своём Telegram-канале.
Он добавил, что власти муниципалитета оценивают ущерб, нанесённый жителям многоквартирных домов. Продолжают принимать обращения жителей на горячую линию по телефонам: 8(496) 545-77-55 и 8(915) 135-15-10. На данный момент поступило 235 обращений. 
 
Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете объявлен режим ЧС.
 
Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Взрывом повреждено 38 жилых домов. Губернатор навестил пострадавших в больнице. 

Читайте также:

15 пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде остаются в медучреждениях

Воробьёв рассказал об ущербе от взрыва в Сергиевом Посаде

Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество




#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#сергиев посад
#взрыв
#чп
#чс
Читайте нас в
На Гавайях сильные лесные пожары дошли до жилых домов
Эвакуацию людей проводят на Гавайях из-за сильных природных пожаров
09 августа 2023, 20:45

Фото: iStock/TonyFuse

Из-за сильных пожаров некоторые местные жители эвакуировались из своих домов и ринулись в океан в поисках спасения. Об этом сообщает Associated Press.
Причиной бедствия на Гавайях стали крупные лесные пожары. Их тушение осложняется мощным ураганным ветром, скорость которого около 97 км/ч.

По информации издания, людей экстренно эвакуируют. Местные жители вынуждены спасаться в океане, так как пламя разрастается и переходит на жилые дома. Предварительно, среди населения пострадавших нет. Известно об одном пожарном, который надышался дымом и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время, экстренные службы пытаются ликвидировать пожары. 

Читайте также: 

В Ставрополье горит воинская часть

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали

Специалисты составили прогноз пожарной опасности в лесах Подмосковья

#прогноз
#пожары
#жители
#лесные пожары
#дома
Читайте нас в
15 пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде остаются в медучреждениях
09 августа 2023, 19:55

Фото: Дмитрий Зайчиков

В больницах остаются 15 пострадавших в результате взрыва в здании вблизи Загорского оптико-механического завода. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
«В реанимации Сергиево-Посадской районной больницы остаются три человека, ещё двух пациентов перевели в отделения реанимации других учреждений. Ещё 10 человек остаются под наблюдением врачей», - написал Акулов в своём Telegram-канале.
Он подтвердил, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
«Мои заместители на связи с родственниками. Мы обязательно окажем необходимую помощь и поддержку», - пообещал глава муниципалитета.
Ранее в производственно-складском помещении с пиротехникой на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, прогремел взрыв. В муниципалитете объявлен режим ЧС.
 
Подтверждений того, что взрыв произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда первоначально поступили 43 человека. 
 
Читайте также:

Воробьёв рассказал об ущербе от взрыва в Сергиевом Посаде

Воробьёв: власти помогут жителям Сергиева Посада, у которых при взрыве пострадало имущество

Воробьёв: версия об атаке дрона на предприятие в Сергиевом Посаде не подтверждается
#подмосковье
#московская область
#сергиев посад
#пострадавшие
#больницы
#взрыв
#чп
#чс
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников