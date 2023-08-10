В Домодедово загорелся автосервис

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В автосервисе подмосковного Домодедово произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Возгорание произошло в автосервисе по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1», — уточнили в ведомстве.На данный момент площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.
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