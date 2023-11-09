В Донецке ФСБ задержала двоих россиян за содействие ВСУ в обстреле города

В Южной Корее робот убил сотрудника завода, приняв его за картонную коробку. Как cообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на полицию, роботизированная рука прижала верхнюю часть тела мужчины к конвейерной ленте, раздавив ему лицо и грудь.