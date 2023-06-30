В ДТП на трассе в Свердловской области пострадали девять человек

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Девять человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Свердловской области
Вечером 30 июня на трассе Екатеринбург-Тюмень произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, сообщает «ТАСС».
Предварительно причиной ДТП стал водитель, который выехал на встречную полосу, чтобы обогнать едущий впереди автомобиль.
В результате столкновения травмы получили девять человек, пятеро из которых несовершеннолетние.
На месте происшествия работают полиция, медики и экстренные службы.
Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Предварительно причиной ДТП стал водитель, который выехал на встречную полосу, чтобы обогнать едущий впереди автомобиль.
На месте происшествия работают полиция, медики и экстренные службы.
Дополнительные обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Евгения Парфентьева