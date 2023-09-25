В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 17 человек

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В Нижегородской области близ деревни Шелокша произошла смертельная автоавария. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Уточняется, что грузовик и маршрутная «Газель» столкнулись на трассе М-7. Предварительно, причиной автомобильного происшествия стал выезд фуры на встречную полосу.
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