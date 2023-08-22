В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали

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В Тамбовской области на 383-м километре трассы «Р-22» произошла авария между «Лада Гранта» и «Лада Приора», в результате которой погибли четыре человека, а еще четыре получили травмы, сообщает региональная прокуратура.
Проведение расследования и установление всех деталей инцидента находятся под контролем прокуратуры Мичуринского района. Как уточнили в ГУ МЧС по Тамбовской области, среди жертв и пострадавших детей нет. После ДТП на дороге не было заторов, разливов топлива и возгораний не наблюдалось, подтверждает региональное управление МЧС.
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Артем Кузьмин