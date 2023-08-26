В ДТП погиб 31-летний основатель центра сотрудничества Сербии с РФ Ковачевич

Фото: iStock/SergeyPankratov
Основатель центра сотрудничества Сербии с Россией Милош Ковачевич скончался в аварии на 32 году жизни.
ТАСС пишет, что помощник министра труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам, руководитель Центра российско-сербского сотрудничества Милош Ковачевич погиб в ДТП в Сербии. Авария случилась ночью рядом с городом Пожаревац. На дороге столкнулись седан и грузовик. Погибли двое– Ковачевич, который находился на пассажирском сидении, и его водитель.
Представитель Русского дома в Белграде Павел Бушуев назвал Ковачевича пламенным патриотом Сербии, влюблённым в Россию.
Незадолго до гибели 31-летний Ковачевич женился и стал отцом.
Ранее сообщалось о смерти 87-летнего экс-руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергея Филатова.
Об этом рассказал писатель и журналист Герман Садулаев. Сергей Филатов руководил администрацией президента России с 1993 по 1996 год. Возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и занимал должность председателя комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства.
Читайте также:
Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден
Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков
Умер Народный артист России Игорь Ясулович
Представитель Русского дома в Белграде Павел Бушуев назвал Ковачевича пламенным патриотом Сербии, влюблённым в Россию.
«Один из самых ярких представителей молодого поколения Сербской прогрессивной партии Ковачевич успешно работал в МИД Сербии, в том числе в посольстве Сербии в Москве. Милош был не просто другом России, он был настоящим братом нашей страны», – приводит цитату Бушуева ТАСС.Милош Ковачевич родился в Валево, там же, спустя годы, открыл бесплатную школу русского языка. В 2017 году посетил Сочи, где на Всемирном съезде молодежи и студентов был награждён специальной медалью и грамотой от президента РФ Владимира Путина.
Незадолго до гибели 31-летний Ковачевич женился и стал отцом.
Ранее сообщалось о смерти 87-летнего экс-руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергея Филатова.
Об этом рассказал писатель и журналист Герман Садулаев. Сергей Филатов руководил администрацией президента России с 1993 по 1996 год. Возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и занимал должность председателя комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства.
Читайте также:
Умер один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден
Умер старейший актёр Тюменского драмтеатра Рябков
Умер Народный артист России Игорь Ясулович
Мария Фирсова