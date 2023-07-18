В ДТП с автобусами Мытищах пострадали 10 человек, включая беременную

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По меньшей мере 10 человек пострадали в результате ДТП в двумя автобусами на Осташковском шоссе в Мытищах.
По данным ГИБДД, на трассе под мостом МКАД столкнулись два автобуса с пассажирами. Рейсовый автобус, ехавший от метро «Медведково» в Мытищи, врезался в «Газель», курсирующую до супермаркета «Ашан».
Травмы получили как минимум 10 человек, в том числе беременная женщина. По предварительным данным, детей среди госпитализированных нет.
Причинами аварии могли стать превышение скорости водителем одного из автобусов, а также попытка пойти на обгон в условиях плохой видимости из-за дождя.
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Лора Луганская