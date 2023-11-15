В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибла жена блогера Лещёва

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
В аварии на свердловской трассе погибла жена блогера из Екатеринбурга Александра Лещёва, об этом мужчина рассказал своим подписчикам.
Лещёв рассказал, что намеренно отправил жену на автобусе, думая, что так будет безопаснее. У супругов есть маленькая дочь, теперь блогер остался отцом одиночкой.
Ранее стало известно, что рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.
Предположительно, авария произошла в результате того, как автобус решил обогнать попутный автомобиль.
Читайте также:
В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
Ранее стало известно, что рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.
Читайте также:
В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
E1.RU: Пострадавшая в ДТП на Режевском тракте шестилетняя девочка скончалась
Евгения Парфентьева