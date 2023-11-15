В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека

Фото: iStock/Motortion
В Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и фуры, об этом сообщили в региональном Минздраве.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 318-м километре автодороги «Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов».
Рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.
Отмечается, что в настоящий момент всех пострадавших эвакуируют в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.
Вчера в Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку.
Читайте также:
СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалось с обрыва в реку
В Кемеровской области поезд сбил пьяную женщину с коляской
«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
Рейсовый автобус столкнулся с фурой, при каких обстоятельствах - пока не уточняется. По предварительной информации, в результате аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались на месте от полученных травм.
Вчера в Майкопе Республика Адыгея автомобиль сорвался с обрыва и рухнул в реку.
Читайте также:
СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалось с обрыва в реку
В Кемеровской области поезд сбил пьяную женщину с коляской
«Форсаж по-питерски»: Романтическое свидание закончилось погоней и перестрелкой
Евгения Парфентьева