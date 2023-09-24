В ДТП с автобусом под Екатеринбургом пострадали 22 человека, включая 15 детей

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Двадцать два человека пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области, среди них пятнадцать детей. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Подробности уточняются.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли, 17 пострадали.
По данным Минздрава региона, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Причиной смертельной аварии с пассажирской «Газелью» в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что ДТП произошло сегодня утром, 24 сентября, на трассе М-7 в Кстовском районе недалеко от села Шелокша. Грузовик и «Газель» с пассажирами столкнулись в Нижегородской области, три человека погибли, 17 пострадали.
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Екатерина Коршунова