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В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

In Poland: трое граждан Украины, две женщины и ребенок, погибли в ДТП в Польше
19 ноября 2023, 19:34
Фото: istockphoto / Motortion

Фото: istockphoto / Motortion

Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в дорожном происшествии в Польше, передает издание In Poland.
Уточняется, что инцидент произошел рано утром в воскресенье около 4.30 утра возле Хрубешова Люблинского воеводства – недалеко от границы с Украиной.

Известно, что автобус врезался в дерево. Причины устанавливаются.


По информации портала, в автобусе десять человек. В результате скончались две женщины и шестилетний ребенок.

Тем временем, стало известно, что мужчина, протаранивший толпу людей у ресторана в Новгородской области, задержан. Напомним, что возле заведения в городе Боровичи возник конфликт. Мужчина сел автомобиль и наехал на участников потасовки.

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#автобус
#дерево
#женщины
#инцидент
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Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу из-за неисправности
19 ноября 2023, 23:17

Фото: iStock/Wlad74

Вечером в воскресенье финская атомная электростанция «Олкилуото-3» временно остановила свою работу из-за технической неисправности, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на оператора станции Teollisuuden Voima.
Отмечается, что неисправность обнаружена в турбинной установке, и в настоящее время специалисты заняты выяснением причин произошедшего инцидента. Оператор обещает предоставить более подробную информацию после определения сроков возобновления работы электростанции.

Ранее были обнаружены повреждения в третьем реакторе финской атомной станции. По уточненным данным, неполадки были выявлены внутри насосов системы питания воды турбинной установки «Олкилуото-3» во время проведения технического обслуживания и проверки. Однако отмечалось, что эти повреждения не создают угрозы безопасности.

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В Красногорске мужчина спас собаку, которая провалилась под лед
19 ноября 2023, 20:50

Фото: istockphoto / Olga_Gavrilova

Инцидент произошел днëм 19 ноября в бухте Живописная недалеко от Мякининского шоссе.
По данным телеграм-канал «SHOT» , дети резвились с домашним питомцев щенком чихуа-хуа — они кидали снежки, а собака их ловила. В какой то момент тонкий лëд под собакой проломился, и питомец рухнул в ледяную воду.

В этот момент мимо проходил мужчина, он незамедлительно бросился на помощь к собаке. В итоге, ему удалось вытащить собаку и вытащить на сушу.
 
 Ранее сообщали, что в Сочи домашний кот прогнал медведя со двора. На Красной Поляне в Сочи домашний кот не испугался дикого медведя и прогнал его с участка.

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#собака
#мужчина
#красногорск
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Задержан водитель, протаранивший толпу людей в Новгородской области
19 ноября 2023, 19:17

Фото: istockphoto / Thomasaf

Арестован мужчина, протаранивший толпу людей у ресторана в Новгородской области, передают в телеграм-канале Следственного комитета, поделившись кадрами с места событий.
ДТП произошло в ночь на 19 ноября в городе Боровичи. Возле заведения развлекательного характера образовался конфликт, в ходе которого водитель Mersedes специально совершил наезд на компанию людей. 
 
В результате двое мужчин получили травмы. В настоящее время им оказывается вся необходимая медпомощь. А правоохранители по факту инцидента задержали водителя-злоумышленника и возбудили уголовное дело. 
 
В ближайшем будущем фигуранту изберут меру пресечения. В ведомстве уточнили, что следователь, с учетом тяжести вменяемого водителю преступления, будет просить отправить его места лишения свободы. 

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#дтп
#дело
#конфликт
#водитель
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Турецкая авиакомпания Sunexpress «забыла» в Париже 30 пассажиров и одного пилота
19 ноября 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолет турецкой авиакомпании Sunexpress вылетел отправился в рейс из Парижа в Измир без 30 пассажиров с приобретенными билетами и одного из пилотов. Инцидент произошел в аэропорту Шарль де Голль.
По сообщению портала Airporthaber, который специализируется на новостях из мира авиации, самолет должен был отправиться в Измир в 17:00, однако вылет задержали на три часа. К 20:00 никакой информации о терминале регистрации и месте посадки в парижском аэропорту не появилось. Затем в мобильном приложении появилась информация о том, что самолет уже улетел.

В результате 30 дезориентированных пассажиров, а также второй пилот экипажа воздушного судна, на борт не попали и остались в Париже. Полупустой самолет урезанный экипаж благополучно посадил в аэропорту Измира. Представители компании-перевозчика пока никак не прокомментировали ситуацию.

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Скончался известный режиссер индийских фильмов Санджай Гадхви
Indian Express: режиссер Гадхви умер на 57-м году жизни
19 ноября 2023, 18:48

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Индийский актер и режиссер Санджай Гадхви скончался на 57-м году жизни, передает издание The Indian Express.
Уточняется, что режиссер умер в собственном доме от сердечного приступа. 
 
Также родственники усопшего написали пост в интернете с просьбой всех поклонников Гадхви принять участие в поминальных обрядах в крематории Осивара.

Санджай Гадхви создал такие фильмы как "Ради тебя", "Свадьба моей любимой", "Байкеры", "Байкеры – 2", "Похищение" и "Странная и удивительная любовь". Последним фильмом, который режиссировал Гадхви, стала "Операция Париндей". 

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Женщину убило сорванным ветром куском крыши дома в Барнауле. 

Сухогруз из Панамы развалился пополам во время шторма у берегов Турции. 

МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах. 
#актёр
#призыв
#смерть
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Женщину убило сорванным ветром куском крыши дома в Барнауле
19 ноября 2023, 18:35

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши. По данному факту уже началась проверка.
Об этом сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Трагедия произошла в поселке Центральный. В пострадавшую прилетел кусок крыши от ее частного дома, от удара она скончалась. 
 
По словам Марии Антошкиной, в скором времени специалисты проверят качество проведения строительных работ.

Кроме того, в областном МЧС передали, что из-за урагана, обрушившегося на сибирские регионы, по разным причинам два человека пострадали.

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#трагедия
#мчс
#регионы
#дома
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Сухогруз из Панамы развалился пополам во время шторма у берегов Турции
19 ноября 2023, 17:49

Фото: istockphoto/Page Chichester

Сухогруз под панамским флагом сел на мель неподалеку от порта Эрегли, который расположен на черноморском побережье Турции. Затем разбушевавшийся шторм буквально разломил судно пополам.
Интернациональный экипаж был эвакуирован на берег с помощью турецких спасательных катеров. Во время кораблекрушения никто не пострадал. Интересно, что чуть ранее у входа на рейд Эрегли произошел еще один инцидент, передает издание Sözcü. Капитан турецкого сухогруза Kafkametler подал сигнал, что судно, которое пыталось войти в порт, начало сносить течением и ветром в сторону военного волнореза. Связь и визуальный контакт с кораблем пока установить не удалось из-за плохих погодных условий. По этой же причине пока невозможно начать поисково-спасательные работы. Сухогруз, на борту которого находится 12 моряков, следует из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага.

В эти выходные большая часть Турции оказалась во власти разгулявшейся стихии. Оранжевый код природной опасности объявлен в Стамбуле, Измире, Анталье и еще более чем 60 турецких городах. Метеорологи предупредили жителей о шквалистом ветре, ливнях и грозах и возможных наводнениях.

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#инцидент
#турция
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МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах
МЧС России: спецборт привезет еще 117 россиян, эвакуированных из сектора Газа
19 ноября 2023, 16:07

Фото: istockphoto / DmyTo

Специальный борт МЧС России привезет еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.
В МЧС рассказали, что в настоящее время психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают едой и водой. 
 
Отмечается, что всего из зоны конфликта на Ближнем Востоке на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек.

Напомним, что в столичном аэропорту Домодедово прилетел спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы граждан России. Во время полета за эвакуированными наблюдали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно выйти из аэропорта или приехать в пункт временного размещения. 

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#сибирь
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Россиян предупредили о надвигающейся на Сибирь опасности
19 ноября 2023, 15:45

Фото :istockphoto / shadrin_andrey

В городах Сибири из-за мощного урагана сносит крыши и падают деревья
Сильный ураган настиг Сибирь, и в ближайшее время погодные условия могут значительно ухудшиться. О надвигающейся опасности предупредил телеграм-канал «Shot».

Ураган был в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. Ветер с порывами до 35 метров в секунду. Из-за него падали деревья, слетали крыши зданий и переворачивались автомобили.     

Уточняется, что в Алтайском крае в результате обвалов пострадавших не обнаружено, но в 33 населенных пунктах пропадает электричество. При этом специалисты прогнозируют усиления снега и ветра в регионе.

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#дерево
#сибирь
#погода
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