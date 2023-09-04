В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека

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На трассе Зимовники-Волгодонск в Ростовской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате которого четыре человека погибли. Об этом сообщает МВД Медиа.
Сообщается, что предварительно водитель легковой машины не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, после чего легковой автомобиль загорелся.
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