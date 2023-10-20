В ДТП в Приморье погибли двое взрослых и маленький ребёнок

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Три человека, среди которых малолетний ребёнок, погибли в результате ДТП в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что в пятницу, 20 октября, произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Corona и Volkswagen Touareg. Второй автомобиль загорелся.
Водитель загоревшегося автомобиля, а также водитель и 4-летний пассажир Toyota скончались на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля Volkswagen был экстренно госпитализирован.
В настоящее время проводится проверка причин и обстоятельств аварии. Прокуратура поставила под контроль её проведение.
Ранее сообщалось, что водитель в Екатеринбурге сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места аварии.
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Водитель загоревшегося автомобиля, а также водитель и 4-летний пассажир Toyota скончались на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля Volkswagen был экстренно госпитализирован.
Ранее сообщалось, что водитель в Екатеринбурге сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места аварии.
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Анастасия Чинкова