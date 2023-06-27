В Дублине ирландцы избили украинского актера Грекова

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СМИ описали это нападение как «»неспровоцированный случайный акт бессмысленного насилия».
Греков пытался их догнать и узнать, что происходит. В ответ молодые люди напали на него, используя бутылку в качестве оружия.
Мужчине разбили голову, и его укусила девушка. Нападавших было пятеро: двое мужчин и три женщины.
Мужчину госпитализировали и наложили швы.
Ранее в Екатеринбурге школьницы избили сверстницу. На видеокадрах, которые появилось в соцсетях, видно, как три девочки-подростка бьют свою сверстницу. На пострадавшей сверху сидела одна из девушек и наносила удары кулаками, а две другие пинали сверстницу ногами под хохот четвертой, которая снимала избиение на камеру.