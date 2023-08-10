В Дубне спасатели достали из западни попавшую туда ласточку

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Работники пожарно-спасательной службы Мособлпожспаса вызволили птицу, застрявшую в вентиляционной системе многоквартирного дома в Дубне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Она услышала в ванной комнате за ревизионным люком шум, похожий на хлопанье крыльев. Извлечь самостоятельно непрошенного гостя из западни она побоялась.
На месте вызова спасатели открыли дверцу, за которой находились инженерные коммуникации, и аккуратно поймали птицу. Пленница оказалась ласточкой. В тесном пространстве она не пострадала.
Птицу вынесли на улицу и выпустили на волю.
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На месте вызова спасатели открыли дверцу, за которой находились инженерные коммуникации, и аккуратно поймали птицу. Пленница оказалась ласточкой. В тесном пространстве она не пострадала.
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Лора Луганская