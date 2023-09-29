В Дубне спасатели освободили застрявшую в батарее кошку

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса освободили кошку, лапа которой застряла в батарее, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Инцидент произошёл в городском округе Дубна.
В единую службу экстренных вызовов позвонила женщина, которая, вернувшись домой, обнаружила свою кошку Мусю в ловушке. Животное висело вниз головой на батарее, а его задняя лапа была зажата между пластинами.
Хозяйка вызвала спасателей, села рядом и положила питомца на колени, чтобы успокоить его и облегчить состояние.
Прибыв на место вызова, спасатели с помощью слесарного инструмента расширили расстояние между секциями радиатора и освободили кошку. После этого они посоветовали хозяйке животного обратиться к ветеринару, чтобы определить, не травмирована ли у него лапа.
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Лора Луганская