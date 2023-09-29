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В Дубне спасатели освободили застрявшую в батарее кошку

29 сентября 2023, 21:45
Фото: Мособлпожспас

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса освободили кошку, лапа которой застряла в батарее, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Инцидент произошёл в городском округе Дубна.
В единую службу экстренных вызовов позвонила женщина, которая, вернувшись домой, обнаружила свою кошку Мусю в ловушке. Животное висело вниз головой на батарее, а его задняя лапа была зажата между пластинами.

Хозяйка вызвала спасателей, села рядом и положила питомца на колени, чтобы успокоить его и облегчить состояние.


Прибыв на место вызова, спасатели с помощью слесарного инструмента расширили расстояние между секциями радиатора и освободили кошку. После этого они посоветовали хозяйке животного обратиться к ветеринару, чтобы определить, не травмирована ли у него лапа.

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#подмосковье
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Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на дачном участке
29 сентября 2023, 18:23

Фото: iStock/udra

Жительницу Екатеринбурга обнаружили мертвой на собственном дачном участке, сообщает «КП-Екатеринбург».
По информации СМИ, тело 39-летней женщины было найдено в деревне Курманка Заречного городского округа.

При этом, как сообщили в URA.RU, Renault Arkana убитой позже нашли на съезде с дублера Сибирского тракта на ЕКАД в сторону Кольцово.

В полиции отметили, что смерть екатеринбурженки была насильственной. 

По подозрению в убийстве женщины разыскивают разнорабочего, который работал на ​её дачном участке.

В Следственном комитете возбудили ​уголовное дело, все обстоятельства смерти екатеринбурженки устанавливаются.

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#полиция
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В подмосковном Красногорске вспыхнула крыша ресторана
29 сентября 2023, 18:10

Фото: iStock/Kara Capaldo

В городе Красногорск Московской области загорелась крыша ресторана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
«В городском округе Красногорск на 7-м километре Пятницкого шоссе произошло возгорание кровли ресторана «Шуга», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

Отмечается, что здание успели покинуть десять человек еще до прибытия пожарной бригады. 

В 17:51 пожар удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. 

Ранее работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. В одной из пострадавших от огня комнат старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало.

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#подмосковье
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#крыша
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В подмосковном Минтрансе рассказали, когда лоси чаще всего выходят на автодороги
29 сентября 2023, 17:30

Фото: Минтранс МО

Лоси чаще всего выходят на подмосковные автодороги в предрассветное время и после заката. А повышенная активность этих животных наблюдается с августа по октябрь, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там отметили, что сейчас в Московской области продолжается миграция сохатых.
«Всего в Подмосковье с начала года произошло 15 наездов на лосей. В результате три человека погибли и 17 были пострадали. Большая часть аварий произошла ночью, в основном после 21 часа. Несколько случаев было зафиксировано около 3 и 4 утра», – рассказали в министерстве.
ДТП были зафиксированы на дорогах в Истре, Солнечногорске, Шаховской, Волоколамске, Дмитрове, Серпухове, Одинцове, Пушкино, Клину, Лотошине, Талдоме, Чехове и Орехово-Зуеве.
 
Как отметили в Минтрансе, лоси обладают непредсказуемым характером: могут несколько минут смотреть на приближающиеся фары и не двигаться или резко броситься прямо под колёса.
 
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о соблюдении простых правил безопасности на дорогах, проходящих рядом с лесами. При проезде зон действия знака «Дикие животные» необходимо снизить скорость и убедиться, что путь свободен. Утром и вечером нужно включать дальний свет и не использовать звуковой сигнал. 
 
Если водитель увидел лося, он должен сбросить скорость до минимума – в этом случае есть возможность затормозить до полной остановки, если сохатый решит перебежать проезжую часть. 

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#московская область
#подмосковье
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«Забили насмерть»: 11-летняя девочка погибла в интернате Новосибирска
В Новосибирской области похоронили 11-летнюю воспитанницу интерната
29 сентября 2023, 17:21

Фото: iStock/SB Arts Media

В интернате города Тогучин Новосибирской области погибла 11-летняя девочка, об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По информации СМИ, похороны ребенка прошли сегодня.

Местные жители рассказали, что девочка, вероятнее всего, погибла насильственной смертью. 

«Как нам сказали, у нее гематома в голове, перелом лицевой кости. Возможно, ее забили насмерть», - прокомментировал ситуацию житель города Тогучин.

Как отметили в «КП», Следственный комитет предоставит комментарии о ситуации немного позже. 

Ранее в петербургском психоневрологическом интернате шестеро детей скончались, предположительно, от голода. Ещё один ребёнок находился в тяжелом состоянии. Волонтёры требовали от властей города его спасти и сами предлагали помощь, но их не пустили к мальчику. Во время очередной госпитализации он заразился инфекцией и скончался.

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Московская пенсионерка приняла стиральную машину за беспилотник
29 сентября 2023, 17:14

Фото: istockphoto/Choreograph

Московская пенсионерка вызвала полицию из-за работы стиральной машины у соседей. Она приняла ее шум за звук запускаемого беспилотного летательного аппарата.
Приступ тревоги случился у 82-летней женщины, живущей на Кронштадтском бульваре столицы. Она услышала подозрительный гул и решила, что над Москвой кружит очередной дрон, передает телеграм-канал Baza. Проведя небольшое расследование, пенсионерка установила, что источник шума находится за стеной, в соседней квартире. Пожилая женщина подумала, что соседи как раз и сапускают дроны в московское небо.

Желая спасти столицу от очередного удара с воздуха, бдительная старушка вызвала полицейских, заодно сообщив им, что раньше работала  в КГБ. Приехавшие правоохранители обыскали местность вокруг, но не обнаружили признаков БПЛА ни на земле, ни в небе. Зато они смогли установить источник подозрительного шума: его издавала работавшая у соседей стиральная машина. Полицейские посочувствовали пенсионерке по поводу плохой звукоизоляции и отбыли продолжать дежурство.

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Подмосковные огнеборцы спасли кота из горящей квартиры
29 сентября 2023, 16:52

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вынесли из горящей квартиры кота при тушении пожара в городском округе Волоколамск. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме в переулке Берёзовым. Жители самостоятельно эвакуировались из здания.
 
Огнеборцы оперативно приехали на место вызова и за несколько минут ликвидировали пожар в одной из квартир. В комнате старший смены услышал жалобное мяуканье и обнаружил под диваном испуганного кота. Животное надышалось угарным газом, но не пострадало. 
 
Пожарные вынесли домашнего питомца на свежий воздух и передали хозяевам. Те очень обрадовались и поблагодарили работников противопожарно-спасательной службы за спасение любимца семьи. 

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#подмосковье
#московская область
#животные
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«Аж за ушами трещало»: Украинская чиновника пыталась съесть взятку при задержании
Замглавы врачебной комиссии в Турке пыталась съесть взятку при задержании
29 сентября 2023, 16:49

Фото: iStock/Pineapple Studio

Украинская чиновница из Львовской области пыталась съесть взятку при задержании, сообщили в Государственное бюро расследований (ГБР).
«Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы», - прокомментировали ситуацию в ГБР.

Отмечается, что задержанная, вместе со своими подельниками, выдавала группы инвалидности военнообязанным, таким образом помогая им избежать призыва. Услуги чиновницы стоили порядка трех тысяч долларов. Во время обысков в квартире женщины обнаружили более 30 тысяч долларов, а также иную иностранную валюту. 

Против украинки возбудили уголовное дело, теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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#задержание
#доллар
#мобилизация
#врачи
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В Петербурге вспыхнул автобус, перевозивший детей-инвалидов
Прокуратура Петербурга проведет проверку после возгорания автобуса с детьми
29 сентября 2023, 16:31

Фото: iStock/dusanpetkovic

В Санкт-Петербурге загорелся автобус, перевозивший детей-инвалидов, сообщили в Telegram-канале прокуратуры по региону.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, детей вовремя вывели из автобуса. 

По информации «РИА Новости», возгорание произошло в моторном отсеке автобуса. В момент пожара в транспортном средстве находились четверо детей и двое взрослых. 

Прокуратура Адмиралтейского района инициировала проверку по факту произошедшего. Сейчас необходимо дать оценку соблюдение всех правил, которые должны быть соблюдены при транспортных перевозках несовершеннолетних.

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#автобус
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Голую мертвую женщину нашли у церкви в Ленинградской области
29 сентября 2023, 16:29

Фото: istockphoto/Dzurag

Неподалеку от храма равноапостольной княгини Ольги в Новом Девяткино Ленинградской области была обнаружена обнаженная мертвая женщина. На вид усопшей около 45 лет.
Сообщение о страшной находке поступило в отдел полиции утром 29 сентября. Позже очевидец  рассказал, что видел мужчину, который вез в тележке мертвое тело. На трупе обнаружены порезы и ссадины, которые могли появиться при транспортировке, передает сетевое издание 47news. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция с кинологами и собаками отправились на поиски тележки и вскоре нашли ее около строительной бытовки в нескольких десятках метров от места обнаружения тела. В ней были обнаружены женские волосы. В вагончике правоохранители застали двоих нетрезвых мужчин, один из которых оказался гражданином Таджикистана. Обоих доставили в отдел полиции. Предварительный осмотр бытовки не выявил следов борьбы и женских вещей. Следователи устанавливают личность покойной и обстоятельства происшедшего.

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