В Дубне спасатели освободили застрявшую в батарее кошку

Лоси чаще всего выходят на подмосковные автодороги в предрассветное время и после заката. А повышенная активность этих животных наблюдается с августа по октябрь, сообщили в пресс-службе Минтранса региона. Там отметили, что сейчас в Московской области продолжается миграция сохатых.