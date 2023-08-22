В двух километрах от подмосковной деревни потушили горящий торфяник

Фото: Комлесхоз МО
На территории Клинского лесничества потушили горевший торфяник, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Местные жители обнаружили возгорание в 2 км от деревни в Солнечногорском городском округе. Пожарные оперативно выехали на место.
«Площадь пожара составила 0,02 га. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Пожар был обнаружен на болотистой местности. Такие возгорания относятся к торфяным. Им свойственна низкая скорость продвижения и беспламенное горение торфа с накоплением большого количества тепла», – рассказали в ведомстве.Несмотря на небольшую площадь возгорания, лесным пожарным потребовалось более трёх часов для его ликвидации.
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Лора Луганская