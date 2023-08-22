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В двух километрах от подмосковной деревни потушили горящий торфяник

22 августа 2023, 22:55

Фото: Комлесхоз МО

На территории Клинского лесничества потушили горевший торфяник, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Местные жители обнаружили возгорание в 2 км от деревни в Солнечногорском городском округе. Пожарные оперативно выехали на место.
«Площадь пожара составила 0,02 га. В тушении участвовали восемь человек и три единицы техники. Пожар был обнаружен на болотистой местности. Такие возгорания относятся к торфяным. Им свойственна низкая скорость продвижения и беспламенное горение торфа с накоплением большого количества тепла», – рассказали в ведомстве.
Несмотря на небольшую площадь возгорания, лесным пожарным потребовалось более трёх часов для его ликвидации.


Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, крупные залежи торфа в Московской области находятся в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах. Всего с начала пожароопасного сезона возникло 134 природных пожара, в том числе четыре торфяных.

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Пьяный водитель сбил ребенка на переходе в Москве
В Москве пьяный водитель без прав на машине каршеринга сбил пятилетнего ребенка
22 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве на Веневской улице пьяный водитель без прав на каршеринге сбил пятилетнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе.
Ребенок с мамой пытались перейти дорогу, когда автомобиль на большой скорости наехал на мальчика, который шел впереди матери. Пострадавший ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили в столичной прокуратуре. На публикуемом прокуратурой видео видно, как мальчик начинает переходить дорогу, в то время как его мать остается позади.


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#здание
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В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке
СК РФ: В Астрахани четырёхлетний мальчик утонул в аквапарке
22 августа 2023, 23:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Астрахани в бассейне аквапарка четырехлетний мальчик утонул после спуска с горки. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Отмечается, что ребенок пришёл в аквапарк с мамой, сёстрами и братом, однако какой-то момент остался без присмотра, что привело к трагедии. В следственном комитете добавили, что по факту инцидента проводится проверка.

«Установлено, что сегодня, 22 августа 2023 года, четырёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса «Парк планета» по улице Николая Островского в Советском районе Астрахани», — цитирует издание сообщение ведомства.

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#ск рф
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В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали
В ДТП в Тамбовой области четыре человека погибли, еще четверо пострадали
22 августа 2023, 23:29

Фото: iStock/z1b

В Тамбовской области на 383-м километре трассы «Р-22» произошла авария между «Лада Гранта» и «Лада Приора», в результате которой погибли четыре человека, а еще четыре получили травмы, сообщает региональная прокуратура.
Проведение расследования и установление всех деталей инцидента находятся под контролем прокуратуры Мичуринского района. Как уточнили в ГУ МЧС по Тамбовской области, среди жертв и пострадавших детей нет. После ДТП на дороге не было заторов, разливов топлива и возгораний не наблюдалось, подтверждает региональное управление МЧС.

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Убийца инвалида из Свердловской области Калашников погиб на СВО
22 августа 2023, 23:27

Фото: iStock/SergeyPankratov

​В городе Березовское Свердловской области простились с убийцей инвалида Дмитрия Рудакова 19-летним Александром Кашниковым. Он ушел из колонии на СВО, отбыв только половину срока в местах лишений свободы. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
Подростки в 2018 году забили 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова до смерти. Одним из виновников происшествия стал Александр Кашников, которому на тот момент было 14 лет. Он получил 8,5 лет заключения.

«Я приношу глубокие соболезнования маме, всем родным и близким Александра Кашникова, он погиб как защитник, как герой, и его имя наряду с именами других защитников нашей страны будет увековечено на мемориале трудовой доблести и трудовой славы Березовского городского округа», — цитирует издание слова замглавы Березовского Александра Коргуля.

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В Крыму зафиксировали полет двух БПЛА, собирающих разведданные
ВКС России зафиксировали пролет двух БПЛА, которые вели разведку около Крыма
22 августа 2023, 22:47

Фото: iStock/vladj55

Над Черным морем был зафиксирован полет двух MQ-9 «Reaper» и TB2 «Bayraktar». Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что беспилотники иностранного происхождения были запущены с целью ведения разведки. Истребители дежурных сил ПВО были подняты в воздух, в результате чего, БПЛА изменили свое направление и покинули территорию ведения разведки. 
 
Отмечается, что беспилотники были зафиксированы над акваторией Черного моря. 
 
Прежде сообщалось, что российские военнослужащие дважды за минувшие сутки уничтожили катера противника в Черном море. Также отмечается, что оба плавательных средства были иностранного образца. 

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Звуки взрывов слышны в небе над Крымом
SHOT: Звуки взрывов слышны над Крымом после остановки движения транспорта по мосту
22 августа 2023, 22:02

Фото: iStock/Leonid Ikan

Местные жители сообщают о звуках взрывов в Крыму. Движение транспорта по мосту приостановлено. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
В настоящее время, власти региона не комментировали происходящее. Очевидцы сообщают, что над Крымом слышны хлопки и звуки взрывов. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Известно, что приостановлено автомобильное движение по мосту. 

Информация о произошедшем уточняется. 

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Тело мужчины достали из Москвы-реки в районе Зарядья
«112»: Спасатели достали ещё одно тело мужчины из Москвы-реки в районе Зарядья
22 августа 2023, 21:44

Фото: iStock/Nastco

Спасатели достали тело мужчины, которое всплыло под Парящим мостом в Москве, сообщает телеграмм-канал «112».
В настоящее время устанавливается, являлся ли погибший одним из участников экскурсии по подземным коллекторам столицы, в результате которой погибли восемь человек.  

На место происшествия прибыли оперативные службы, личность погибшего устанавливается.  

Напомним, о трагедии сообщалось 20 августа. Группа диггеров отправилась на экскурсию по коллекторам Москвы. На поверхности начался сильный ливень, что вызвало резкое повышение уровня воды внутри сооружений. До настоящего времени было известно о восьми погибших в результате происшествия.

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На Кубани 13-летний водитель устроил смертельное ДТП
На Кубани подросток взял машину родителей и разбился в ДТП вместе с пассажиром
22 августа 2023, 20:55

Фото: iStock/Soumen Hazra

Следователи завели уголовное дело после смертельной аварии с тремя автомобилями на Кубани, одним из которых управлял 13-летний подросток. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.
Во вторник, 22 августа, на 52-м километре автодороги Стародеревянковская – Ленинградская - Кисляковская 13-летний подросток на машине отца выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Отмечается, что 13-летний водитель и его 17-летний пассажир погибли.

Возбуждено уголовное дело по факту аварии с тремя автомобилями со смертельным исходом.

Ранее в результате лобового столкновения двух автомобилей в Ростовской области погибли восемь человек, в том числе четверо детей. ДТП произошло на Ростовской трассе. В настоящее время, на место происшествия прибыли руководители ГИБДД и представители Следственного комитета РФ. Причины аварии выясняются.

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В Испании возле пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
Europa Press: В Испании в 200 метрах от пляжа нашли неразорвавшийся снаряд
22 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/dominikherz

Гражданская гвардия Испании обнаружила неразорвавшийся снаряд в 200 метрах от побережья. Об этом сообщает агентство Europa Press с ссылкой на источники.
Снаряд находился под водой на глубине 10 метров. Отмечается, что пляж ежедневно посещают десятки местных жителей и гостей города. Территория, на которой был обнаружен боеприпас, оцеплена. Представитель гражданской гвардии сообщил порталу, что его подразделение было поднято по тревоге.  

В настоящее время службы выясняют происхождение снаряда и то, как он мог оказаться вблизи берега. 

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