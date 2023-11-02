В Дзержинске пенсионер зарезал агрессивного пса и его хозяина

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68-летний мужчина зарезал бойцовскую собаку, которая напала на его пса, и её хозяина в Нижегородской области.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось 1 ноября во дворе дома на улице Буденного. Пенсионер гулял со свой собакой. Вдруг на неё напал бойцовский пес породы Кане-корсо. Мужчина достал нож и зарезал животное.
Пенсионер сам позвонил в полицию. Труп мужчины направлен в морг. Началась проверка по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.
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«А когда подбежал хозяин, нанес и ему один удар в левую сторону живота», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.
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Мария Фирсова