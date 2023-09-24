В Джанкое взорвали автомобиль военнослужащего

Фото: istockphoto/Andrey Deryabin
Сообщается, что первоначальная версия о взрыве газобаллонного оборудования не подтвердилась.
Baza пишет, что, по предварительной версии, под машиной сработало взрывное устройство. Источник сообщает, что неизвестные прикрепили к днищу Chevrolet Aveo военнослужащего контактный заряд СВ мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте.
Днём 23 сентября бомба сдетонировала недалеко от дома, где живёт военный. Поражающих элементов в бомбе не использовалось. Во время взрыва никто не пострадал. В доме выбило стёкла на первом этаже.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв в промзоне в Казани произошёл из-за выхлопа двигателя. Местный житель припарковал машину. Заклинило двигатель. Когда последний набрал больше 6000 оборотов, произошёл хлопок.
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Днём 23 сентября бомба сдетонировала недалеко от дома, где живёт военный. Поражающих элементов в бомбе не использовалось. Во время взрыва никто не пострадал. В доме выбило стёкла на первом этаже.
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Мария Фирсова