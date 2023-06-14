В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию

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Daily Mail: В Египте мумифицируют и отдадут в музей акулу, убившую туриста из России
В Египте мумифицируют и передадут в музей акулу, убившую в Хургаде российского туриста. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, тигровую акула выловили местные рыбаки. Они же передали морского хищника ученым, которые мумифицируют животное. К бальзамированию пойманной акулы уже приступили сотрудники египетского Института морских наук и заповедников Красного моря
Происшествие случилось 8 июня на одном из самых популярных общественных пляжей Хургады. В открытом море на россиянина напала тигровая акула, еще одна туристка успела вовремя выбраться из воды и спастись.
Ранее турагенты рассказали, на сколько упадут цены на путевки из-за египетской акулы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По информации издания, тигровую акула выловили местные рыбаки. Они же передали морского хищника ученым, которые мумифицируют животное. К бальзамированию пойманной акулы уже приступили сотрудники египетского Института морских наук и заповедников Красного моря
Ранее турагенты рассказали, на сколько упадут цены на путевки из-за египетской акулы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян