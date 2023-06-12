В Египте трое туристов пропали при пожаре на катере

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Как стало известно ранее, на туристическом катере в 25 км от Марса-Алам на Красном море произошел пожар. Во время инцидента на борту судна находились пятнадцать туристов из Великобритании, десять членов экипажа и два гида.
«Спасены 12 туристов, экипаж и гиды, ведутся поиски пропавших без вести трех человек», - цитирует агентство текст сообщения.
По предварительным данным, в машинном отделении катера случилось короткое замыкание, что привело к возгоранию. Прокуратура ведет расследование.
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