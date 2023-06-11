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В Египте загорелась яхта с туристами

11 июня 2023, 16:50

istockphoto/Kesu01

Трое человек числятся пропавшими без вести, ещё 26 удалось спасти
Mash пишет, что судно «Ураган» с египтянами и британцами на борту отправилось из курортного города Марса-эль-Алам на тур по дайвингу. Во время пути корабль неожиданно загорелся.

Трое человек числятся пропавшими без вести, ещё 26 удалось спасти


Причины пожара выясняют.

Ранее сообщалось, что акула напала на туриста в Египте. Нападение акулы на туриста произошло возле берега пляжа в египетской Хургаде.
#Египет
#яхта
#курорт
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Путин обсудил с Пашиняном в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
05 июля 2023, 17:09

kremlin.ru

Президент Владимир Путин и премьер Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал о готовности и дальше оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
 
Разговор инициировала армянская стороны.
 
В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.

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#Путин
#Пашинян
#Кремль
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На центральных пляжах Анапы закончились лежачие и сидячие места
05 июля 2023, 17:01

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Центральные пляжи Анапы настолько переполнены, что отдыхающие вынуждены загорать стоя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пробираться к морю приходится через плотную толпу отдыхающих. А разместиться на пляже лежа или даже сидя уже невозможно, так как места для этого попросту нет.

При этом власти Анапы заявляют, что переполнены только центральные пляжи. При этом в черте города есть множество полупустых мест, где можно комфортно отдыхать, купаться и загорать.

«Никаких проблем с местами на пляжах Анапы нет. Где-то концентрация отдыхающих больше, где-то меньше, есть и дикие, практически пустые пляжи. Места хватит всем, так что всех ждем на отдых в Анапу!» - цитирует РИА Новости слова собственного источника в администрации Анапы.

По некоторым данным, на сегодняшний день в Анапе отдыхают около 155 тысяч человек. Жилой фонд заполнен более чем на 90%.

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#Анапа
#пляж
#лето
#жара
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Подмосковным предпринимателям помогут с размещением товаров на маркетплейсах
05 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto / oatawa

Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья могут получить помощь регионального центра «Мой бизнес» в размещении на электронных торговых площадках.

Размер софинансирования за счет центра «Мой бизнес» составит до 70% стоимости услуги, но не более 100 тысяч рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций.

Предпринимателям помогут зарегистрироваться на площадках маркетплейсов, создать карточку товара и помогут в настройках кабинета, при необходимости, предпринимателей проконсультируют юристы Центра. 

Узнать об условиях получения содействия регионального центра «Мой бизнес» можно на сайте регионального инвестиционного портала.

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#Инвестиции
#бизнес
#предприниматель
#мой бизнес
#малый бизнес
#средний бизнес
#маркетплейсы
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Подмосковным самозанятым окажут господдержку при регистрации товарного знака
05 июля 2023, 16:56

Фото: Istockphoto / BartekSzewczyk

Власти Подмосковья помогут самозанятым зарегистрировать товарный знак. Заявитель получит сформированную заявку для регистрации в Роспатенте, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Услугу оказывают специалисты центра «Мой бизнес». Размер софинансирования за счёт центра составляет до 70% стоимости услуги, но не более 50 тыс рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России», – говорится в сообщении. 
Подробнее об услуге можно узнать на Инвестиционном портале Подмосковья, а подать заявку – на региональном портале госуслуг. Получить консультацию предлагается по телефону 0150.

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#регистрация
#товарный знак
#Московская область
#Подмосковье
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Букины из сериала «Счастливы вместе» вернутся на российские экраны
05 июля 2023, 16:53

Фото: iStock/simpson33

Телеканал ТНТ покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье, которые известны телезрителям по сериалу «Счастливы вместе». Об этом сообщают в пресс-службе телеканала ТНТ.
К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Сообщается, что в сериале будет десять эпизодов.

«Теперь мы рады объявить, что на ТНТ вернется ваша любимая телесемья Букиных!», — сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос!», — рассказал исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов.

Напомним, сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год.

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#ТНТ
#сериал
#телевидение
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В Нижегородской области мужчина убил пару и сжёг дом, чтобы скрыть преступление
05 июля 2023, 16:52

iStock/Dzurag

В Нижегородской области 25-летний мужчина избил до смерти пару сожителей, 58-летнего пенсионера и 46-летнюю женщину, а потом поджег дом вместе с ними.
Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.
 
Убийство случилось в деревне Звягино Вачского района. Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили два трупа.
Помимо отравления угарным газом у мужчины и женщины были сломаны ребра.

Выяснилось, что 25-летний мужчина избил своих соседей, с которыми у него был конфликт, а потом решил сжечь их дом, чтобы скрыть улики.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

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#Нижегородская область
#убийство
#поджёг
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Психолог Булгакова: «Лунная соната» Бетховена хорошо помогает заснуть
05 июля 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/Pheelings Media

Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что для того, чтобы хорошо заснуть, можно слушать медитативную музыку, звуки природы и классические произведения.
«Расслабиться поможет «вечная» классика: «Лунная соната» Бетховена, «Лунный свет» Дебюсси, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, произведения Чайковского и Рахманинова. Или современная музыка: джаз, «космические» композиции Жан-Мишеля Жара или Дидье Маруани, trance vocal, звуки природы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.

По её словам, перед сном не подойдут резкие ударные мотивы в музыкальных композициях. Кроме того, специалист рекомендовала при этом не использовать наушники.

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#психолог
#музыка
#сон
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Генерал Генштаба ВСУ Громов: удар по Чонгарскому мосту был нанесен Киевом
05 июля 2023, 16:35

Фото: iStock/Juan-Enrique

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что удар по Чонгарскому мосту был совершен ВСУ с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом передает Укринформ.
По его словам, британские ракеты большой дальности Storm Shadow класса «воздух-земля» заслуживают отдельного внимания. Именно с помощью этих ракет Украина имеет возможность наносить удары по российским важным военным объектам на удаленности до 250 километров.

«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», - сказал Громов.

Напомним, мост, расположенный между Крымом и Херсонской областью, подорвали в ночь на 22 июня. При этом уже 3 июля движение по Чонгарскому мосту открыли после ремонта.

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#Чонгарский моск
#Украина
#ВСУ
#удар
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Георгий Дронов пообещал новые сюжетные повороты в сериале о Букиных
05 июля 2023, 16:31

Фото: istockphoto.com/Светлана Шевченко

Актёр Георгий Дронов, который являлся режиссером изначальной версии продолжения ситкома «Счастливы вместе», заявил, что в продолжении сериала, которое выйдет под названием «Букины», зрителям стоит ожидать резких и неожиданных поворотов сюжета.
«Я рад, что «Счастливы вместе» возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте. Могу сказать, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актёров, которые принимали участие в съёмках. Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился в беседе с NEWS.ru Дронов.

Телесериал «Счастливы вместе» вновь вернётся на российские экраны. В нём примут участие актёры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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