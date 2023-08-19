В Екатеринбург доставили мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма из Южной Кореи

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Мужчина, который обвиняется в финансировании терроризма, накануне был экстрадирован в РФ из Южной Кореи, он доставлен в Екатеринбург.
Официальный Telegram-канал антитеррористической комиссии Свердловской области сообщает, что из Республики Корея в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ депортировали Шакиржона Улпиджанова.
Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.
По данным следствия, фигурант уголовного дела умышленно предоставил деньги участнику запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство». Средства пошли на приобретение огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме.
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Мужчина обвиняется по статье «Содействие террористической деятельности», Уголовное дело возбудили в январе 2023 года.
Ранее сообщалось, что осужденный за терроризм Андерс Брейвик подал на Норвегию в суд из-за чувства одиночества, преследующего его в тюрьме.
«Брейвик подает в суд на государство, потому что уже одиннадцать лет находится в экстремальной изоляции. Он не контактирует с другими людьми, кроме своих охранников», — цитирует издание слова адвоката Брейвика.Он рассказал, что в 2022 году заключенный был переведен в другую тюрьму, однако условия содержания так и не улучшились. Осужденный утверждает, что отсутствие общения с другими людьми нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, так как согласно документу никто не должен подвергаться в тюрьме негуманному и унижающему обращению.
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Мария Фирсова