В Екатеринбурге 6-летний мальчик с психическими отклонениями сбежал из приемной семьи и пропал

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Пропавшего ребёнка зовут Далер, также он отзывается на имя Костя. По словам родственников, так зовут воображаемого друга мальчика.
Ребёнка ищут полиция и волонтеры. Похожего мальчика местные жители видели в районе Селькоровской и на территории 32-го военгородка, но он постоянно убегал.
Приёмная семья сильно переживает за ребенка, потому что он не осознает, что находится в опасности.
Ранее в Самарской области нашли живым тринадцатилетнего мальчика, пропавшего неделю назад. Региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает, что в Самарской области нашли живым пропавшего тринадцатилетнего школьника, пропавшего неделю назад, передает РИА Новости.
В своем телеграм-канале «ЛизаАлерт» опубликовал сообщение о том, что поиск мальчика завершен.