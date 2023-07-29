В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в насилии над восьмилетней девочкой

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Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, которая пропала утром 26 июля и была найдена вечером 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Отмечается, что подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.
Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом. Найденная несовершеннолетняя находилась в одной из комнат общежития. Местные жители заявили, что в общежитии проживают пьющие люди, а также лица, ранее отбывающие наказания в местах заключения.
В поисках девочки было задействовано около 350 сотрудников полиции и волонтеров.
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Напомним, ранее в Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом. Найденная несовершеннолетняя находилась в одной из комнат общежития. Местные жители заявили, что в общежитии проживают пьющие люди, а также лица, ранее отбывающие наказания в местах заключения.
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Екатерина Коршунова