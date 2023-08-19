В Екатеринбурге автобус протащил пенсионерку с внуком по дороге

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В Екатеринбурге автобус на улице Репина протащил по дороге пенсионерку. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на ГИБДД по городу.
«Водителем автобуса оказался 32-летний мужчина. Пострадала 63-летняя женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ссадинами кистей и ушибами лобной части головы», — проинформировали в пресс-службе ведомства.
18 августа пожилая женщина вместе с внуком выходили из общественного транспорта, когда ребенка защемило дверью, но водитель не остановился и продолжал движение.
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