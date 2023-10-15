В Екатеринбурге бывший наркоман помог полиции разоблачить банду наркоторговцев

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Ранее мужчина был судим по 228 статье УК РФ.
Водитель-курьер получил заказ утром 13 октября. Посылку нужно было доставить из Чкаловского района в Верх-Исетский. В пути курьер почувствовал знакомый химический запах. Мужчина догадался, что в посылке находятся наркотики и отвёз их в полицию.
Там обнаружили 7 г мефедрона. Полицейские провели обыск у отправителя и нашли у него дома электронные весы и еще 12 г мефедрона, а в телефоне были обнаружены фотографии закладок.
Выехав на указанные места, полицейские обнаружили более 3 кг веществ. Отправитель и получатель посылки задержаны.
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Мария Фирсова