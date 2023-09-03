В Екатеринбурге девушка-подросток устроила аварию с тремя пострадавшими

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17-летняя девушка села за руль без прав и врезалась в столб на Химмаше.
В Екатеринбурге после аварии госпитализированы трое пострадавших. Среди них сама девушка и пассажиры (17 и 22 лет).
ДТП случилось 3 сентября на Химмаше в 04.37 утра. 17-летняя девушка на «девятке» влетела в столб. Сообщается, что она села за руль, не имея водительских прав. Сотрудники ГИБДД начала проверку.
Госавтоинспекция напоминает родителям и иным законным представителям о том, что необходимо не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами.
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ДТП случилось 3 сентября на Химмаше в 04.37 утра. 17-летняя девушка на «девятке» влетела в столб. Сообщается, что она села за руль, не имея водительских прав. Сотрудники ГИБДД начала проверку.
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Мария Фирсова