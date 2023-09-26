В Екатеринбурге девушка украла из секс-шопа мастурбаторы

Фото: iStock/Artulina1
В Екатеринбурге девушка украла мастурбаторы из секс-шопа. Об этом пишет E1 со ссылкой на сотрудников магазина.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Малышева. В секс-шоп зашли парень и девушка, с собой у них была колонка с громкой музыкой. В то время как парень стал консультироваться с продавцом, его девушка стала ходить по магазину. Спустя время она покинула секс-шоп, а вслед за ней вышел и парень.
После этого продавец обнаружила пропажу двух японских мастурбаторов.
Владельцы магазина для взрослых заявили о произошедшем в полицию.
Читайте также:
В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию
Бастрыкин взял на контроль расследование продажи ребенка в интернете
В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП
После этого продавец обнаружила пропажу двух японских мастурбаторов.
Читайте также:
В Уфе полицейские раскрыли убийство, накрыв нарколабораторию
Бастрыкин взял на контроль расследование продажи ребенка в интернете
В Екатеринбурге машина без водителя устроила массовое ДТП
Диана Аванесян