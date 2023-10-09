В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки

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В Екатеринбурге на улице Надеждинская из окна дома выпала девушка. Очевидцы рассказали, что она сломала ноги, пишет Телеграм-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
«На Сортировке девушка выпала в окно и сломала обе ноги. Люди оказывают помощь до приезда скорой. Инцидент произошел возле дома на улице Надеждинская, 12», — говорится в публикации.
По информации канала, инцидент произошёл в воскресенье, 8 октября, около 19:00. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
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