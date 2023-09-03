В Екатеринбурге девушке продали в питомнике неизлечимо больного мейн-куна

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Екатеринбурженка в ноябре 2019 года купила породистого котёнка в питомнике Bayt-ares на Уралмаше.
E1.RU пишет, что у мейн-куна Магомеда через год проявились серьёзные проблемы со здоровьем: ветеринары обнаружили диафизарную дисплазию тазобедренного сустава и гипертрофическую кардиомиопатию (болезнь сердца). По документам котёнок, которого купили за 23 тысячи рублей, был здоров.
Болезни начали прогрессировать. Кот начал страдать от приступов, похожих на эпилептические: пена изо рта, судороги. Сейчас он живёт на таблетках.
Было установлено, что заводчица не предоставила покупательнице ни одного документа, подтверждающего состояние здоровья кота и отсутствие генетических заболеваний. Суд постановил взыскать с заводчицы 86 тысяч рублей. Заводчица на заседаниях не появлялась и компенсацию не выплатила. Женщина подозревает, что Ольга Шатыбелко продолжает разводить кошек, которые могут быть смертельно больны.
А вот как ситуацию прокомментировала сама Ольга Шатыбелко:
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Болезни начали прогрессировать. Кот начал страдать от приступов, похожих на эпилептические: пена изо рта, судороги. Сейчас он живёт на таблетках.
«Животное — часть семьи, его болезнь и приступы пугают детей. Но мы не можем от него отказаться. Мы с Магой раз в полгода ходим на УЗИ сердца и к кардиологу. Три раза в день даем таблетки, в период приступов даем еще один вид таблеток от эпилепсии. Плюс витамины для сердца»,-рассказала женщина.Когда мейн-кун заболел, хозяйка обратилась в питомник. 25 марта 2021 года отправила письменную претензию заводчице Ольге Шатыбелко, требуя компенсировать расходы на лечение кота (более 60 тысяч рублей). Но заводчица отказала. Тогда женщина обратилась в суд.
Было установлено, что заводчица не предоставила покупательнице ни одного документа, подтверждающего состояние здоровья кота и отсутствие генетических заболеваний. Суд постановил взыскать с заводчицы 86 тысяч рублей. Заводчица на заседаниях не появлялась и компенсацию не выплатила. Женщина подозревает, что Ольга Шатыбелко продолжает разводить кошек, которые могут быть смертельно больны.
А вот как ситуацию прокомментировала сама Ольга Шатыбелко:
«Нужно сделать как минимум генетические тесты, чтобы утверждать, генетические тесты родителей. Суд с этим, конечно, не знаком. У родителей всё это отрицательное. Пусть лучше она вам расскажет, как они таскали постоянно кота по дальним поездкам, как он у неё падал. Как гладильная доска вместе с утюгом на него падала, как ему дети давали неправильную еду со стола».Читайте также:
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Мария Фирсова