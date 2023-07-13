В Екатеринбурге эвакуировали 20 человек с территории Уралмашзавода из-за семейных проблем

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Бывший муж позвонил экс-супруге и сообщил, что её машина, которая находилась на парковке завода, заминирована. Сотрудники полиции обнаружили под капотом подозрительный предмет, оцепили территорию и вызвали сапёров.
Shot пишет, что к днищу автомобиля в районе капота был прикреплён телефон. Из ближайшего к машине здания на территории завода эвакуировали 20 человек. При первичном осмотре взрывчатых веществ на телефоне не обнаружили. Телефон отправлен на экспертизу.
Полиция задержала мужчину. Сейчас правоохранители выясняют, кого он больше хотел напугать: свою бывшую жену или руководство стратегического предприятия.
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Мария Фирсова