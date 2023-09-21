В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы

Фото: iStock/Dzurag
Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге поймали мужчину, который разгуливал по городу голый. Об этом пишет Е1. В Екатеринбурге голый мужчина прыгал возле школы, его задержали
В Росгвардии уточнили, что мужчина был в неадекватном состоянии, им занимаются медики.
Читайте также:
В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними
В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом
Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы
Диана Аванесян