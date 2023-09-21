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В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы

Е1: В Екатеринбурге задержали мужчину, прыгавшего голым возле школы
21 сентября 2023, 05:40
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники Росгвардии в Екатеринбурге поймали мужчину, который разгуливал по городу голый. Об этом пишет Е1. В Екатеринбурге голый мужчина прыгал возле школы, его задержали

Нарушителя порядка заметили возле школы. Поначалу он стоял неподвижно, но потом стал подпрыгивать и бегать на небольшом участке дороги. Очевидцы рассказали, что мужчина был напуган и кричал, однако попытался скрыться от прибывших на место инцидента правоохранителей. Несмотря на это, его удалось задержать.

В Росгвардии уточнили, что мужчина был в неадекватном состоянии, им занимаются медики.

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#медики
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В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
21 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Украине в Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.

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#пво
#воздушная тревога
#украина
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В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними
E1: В Екатеринбурге в ДТП попал автомобиль с несовершеннолетними
21 сентября 2023, 04:28

Фото: iStock/z1b

В Екатеринбурге в среду, 20 сентября, возле ТЦ «Глобус» произошло ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на очевидца дорожного происшествия.
«Ранее они меня по встречке на выезде из «Глобуса» обогнали. Без номеров, зеркал и фар. Полетели в сторону Химмаша, обгоняя всех как безголовые», — цитирует издание слова собеседника.

Мужчина добавил, что в машине находились несовершеннолетние.

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#человек
#дтп
#авария
#екатеринбург
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В Красноярском крае фонд ОМС подал в иск на больницы на 20 млн рублей
21 сентября 2023, 02:56

Фото: Фотобанк Московской области

Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) подал в суд на больницы Красноярского края за то, что те лечили по полисам ОМС случаи, не попадающие под страхование. Об этом пишет NGS24.RU.
По информации издания, речь идёт о психических расстройствах, туберкулезе, опьянении и алкогольной интоксикации. В пресс-службе арбитражного суда уточнили, что речь идёт о Большемуртинской и Ужурской районных больницах.

Фондом в разное время были проведены ряд проверок, которые выявили нецелевое использование средств ОМС. Деньги тратились на военных и иностранцев, которых нельзя лечить по ОМС. Кроме того, болезни, которые лечили врачи, не являлись страховыми случаями.

В настоящее время суд решает вопрос о принятии заявлений к производству.

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В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом
В Приамурье шесть человек погибли при столкновении авто с самосвалом и тягачом
21 сентября 2023, 02:54

Фото: iStock/Anton Novikov

На автодороге «Лена» в Приамурье произошло столкновение легкового автомобиля с самосвалом и тягачом, в результате чего шесть человек погибли, а один получил травмы. Управление МВД по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 сентября в районе 22:00 (16.00 мск) на 8-м километре автодороги «Лена» в Сковородинском муниципальном округе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Lite Ace Noah, мужчина 1978 года рождения, столкнулся с двумя грузовиками Volvo (самосвалом и тягачом). Один из грузовиков двигался по полосе встречного движения, а второй поворачивал налево.

В результате аварии погибли шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, а его водитель был госпитализирован. Следователем СО ОМВД России «Сковородинский» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства и причины данного происшествия.

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Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ
21 сентября 2023, 02:19

Фото: iStock/NiseriN

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили попытку массовой террористической атаки на Крым.
Уточняется, что российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 19 беспилотников ВС Украины.

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#пво
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#бпла
#всу
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Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы
Житель Волгограда заплатит 309 миллионов рублей за загрязнение почвы химикатами
21 сентября 2023, 01:57

Фото: iStock/Yana Tatevosian

В Волгограде суд вынес местному жителю приговор за незаконное выращивание огурцов, томатов, перцов и арбузов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.
В публикации говорится, что мужчина незаконно использовал в Быковском районе участок площадью 23 гектара и загрязнял химикатами почву. В результате экспертизы в пробах почвы были выявлены нитритный азот и фосфат-ионы.

Согласно решению суда, местный житель должен выплатить в пользу Федеральной службы по надзору природопользования по Астраханской и Волгоградской областям штраф в размере 309 645 180 рублей.

Мужчина обращался в суд для обжалования решения, но правоохранители не заняли его сторону.

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#овощи
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ВСУ массово атакуют Крым беспилотниками
Mash: ВСУ массово атакуют Крым беспилотниками
21 сентября 2023, 01:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

ВС Украины пытаются массово атаковать Крым с помощью БПЛА. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, ПВО работает в Новофёдоровке, Саки, Евпатории, Джанкое и Балаклаве. По словам местных жителей, это самая массовая атака беспилотников ВСУ за всё время.

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#всу
#атака
#пво
#крым
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Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Омбудсмен Романова: Девочке, которую тащили в лес во Владивостоке, окажут помощь
21 сентября 2023, 01:35

Фото: iStock/stsmhn

Во Владивостоке школьница, которую мужчина тащил в лес, находится в стрессовом состоянии, ей оказывают помощь специалисты. Отмечается, что девочка из благополучной семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Ольгу Романову.
«Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана», — цитирует агентство слова Романовой.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА Новости сообщало, что девочка на улице Пирогова увидела, как мужчина тянет третьеклассницу в лес. Она рассказала об этом отцу, а тот обратился в полицию. К месту инцидента первым прибыл наряд вневедомственной охраны. На тот момент девочку спасли школьные учителя, ранее судимый 39-летний мужчина задержан.

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В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
21 сентября 2023, 00:23

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Из-под завалов частично обрушившегося дома в Балашихе спасатели извлекли тела женщины и ребенка.
В настоящее время известно о семи погибших в результате ЧП, пишет Телеграм-канала «Москва-24».

«Именно их голоса слышали сотрудники МЧС, которые сами пострадали под постройками дома при повторном обрушении. Ребята слышали детские плачи и знали, что их ждут», — говорится в публикации.

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