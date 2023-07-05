В Екатеринбурге горит крыша жилой многоэтажки на 300 кв. м

Фото: Фотобанк Московской области
В Екатеринбурге горит кровля жилого пятиэтажного дома на площади 300 кв. м. В настоящее время жителей эвакуируют, сообщает в Телеграм-канале главка МЧС по региону.
«По оперативной информации площадь пожара составляет 300 кв. м. В данный момент проводится эвакуация», — проинформировали в экстренных службах.
Уточняется, что для ликвидации возгорания задействованы 41 человек личного состава и 14 единиц техники. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
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Диана Аванесян