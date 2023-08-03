В Екатеринбурге ищут отца, который бросил дочь на детской площадке

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В Екатеринбурге полиция ведет поиски родителей пятилетней Сони, которую отец бросил на детской площадке. Об этом сообщает начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», – сказал Горелых.
Сейчас девочка находится в детском приюте, пока полиция устанавливает её личность, а также личности её родителей. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где был обнаружен ребенок, также распространятся ориентировки девочки.
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