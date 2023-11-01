В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку

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В Екатеринбурге 10-летнюю девочку высадили из автобуса, когда она не смогла оплатить проезд через валидатор, об этом сообщает E1.RU.
Инцидент произошёл днем ноября.
По словам матери девочки, у неё были деньги на карте, однако, оплата через валидатор, почему-то, не прошла. Девочка хотела заплатить за проезд через терминал кондуктора, но та отказалась и заставила ребенка выйти из транспорта.
У ребенка не было с собой телефона и ей пришлось звонить маме с телефонов случайных прохожих.
Девочка ехала на приём к кардиологу, который, разумеется, сорвался, и теперь ей вновь пройдется получать направление на следующий.
Отмечается, что высадивший девочки кондуктор привлечен к административной ответственности.
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По словам матери девочки, у неё были деньги на карте, однако, оплата через валидатор, почему-то, не прошла. Девочка хотела заплатить за проезд через терминал кондуктора, но та отказалась и заставила ребенка выйти из транспорта.
Девочка ехала на приём к кардиологу, который, разумеется, сорвался, и теперь ей вновь пройдется получать направление на следующий.
Отмечается, что высадивший девочки кондуктор привлечен к административной ответственности.
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Евгения Парфентьева