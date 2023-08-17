В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул вниз на восемь этажей

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В управляющей компании сообщили, что лифт просто немного затрясся и спустился чуть быстрее обычного. Претензии к работе лифтового оборудования возникали у жильцов и раньше, однако результаты экспертизы от обслуживающей компании всегда были положительными, несмотря на регулярные поломки. Возможно, свободного падения лифта на этот раз и не было, а кабина просто скользила вниз восемь этажей. Однако было решено вызвать главного инженера и начальника участка от компании-производителя, чтобы избежать подобных эксцессов в будущем.
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