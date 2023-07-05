В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

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В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.
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Артем Кузьмин