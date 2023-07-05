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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилой пятиэтажке

05 июля 2023, 06:56

Фото: iStock/Distortion Media

В Екатеринбурге спасатели успешно потушили пламя на крыше пятиэтажного жилого здания, где пожар охватил площадь в 300 квадратных метров.
Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с задачей ликвидации пламени на крыше многоквартирного дома в Екатеринбурге», — отмечено в сообщении.

Дополнительно сообщается, что в процессе тушения были задействованы 67 спасателей и 25 единиц спецтехники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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#пожары
#Екатеринбург
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Президент Польши надеется, что Украину примут в НАТО по упрощенной схеме
05 июля 2023, 19:49

Фото: iStock/alexis84

Президент Польши Анджей Дуда выражает надежду, что Украину примут в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы надеемся, что будет принято твердое решение союзников о том, что Украине не нужен какой-либо предварительный путь для вступления в НАТО в будущем, но что этот путь для нее будет сокращен», — сказал президент Польши после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Дуда добавил, что для Польши важно подтверждение союзнического единства по отношению к Украине, а также то, что НАТО будет помогать Украине и оказывать ей поддержку.

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#Дуда
#Польша
#Украина
#НАТО
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В киевском суде подсудимый захватил ещё одного заложника
05 июля 2023, 19:46

Фото: istockphoto/chingyunsong

Подсудимый Игорь Гуменюк, который взорвал три гранты в Шевченковском районном суде, взял в заложники ещё одного конвоира.
На месте инцидента дежурят полицейский спецназ, кинологи и взрывотехники. В километре от суда перекрыли движение, пишет газета «Страна.ua».
 
Сообщалось, что Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского районного суда взорвал три гранаты, а потом выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
 
Гуменюк обвинялся в  теракте под зданием Верховной рады в 2015 году. Газета «Klymenko Time» пишет, что Игорь Гуменюк служил в батальоне «Сич» в 2014–2015 годах, являлся членом партии «Свобода».

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#Киев
#суд
#заложники
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Депутат Нилов назвал неправильной идею допсборов с авиапассажиров
05 июля 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Diy13

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов резко раскритиковал инициативу о дополнительном сборе с пассажиров для формирования резервного фонда на случай разорения авиакомпаний.
«Проще всего сделать так, чтобы все возмещалось за счёт средств наших граждан. <…> Это в корне неправильно. <…> Авиакомпании также должны иметь страховку, и страховая компания должна нести все риски», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Нилов.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник также выступил резко против подобной инициативы.

«На каком основании наш русский народ должен поддерживать частные авиакомпании? Они придумывают то топливный сбор, то сбор компенсационный. <…> Эти поборы они уже не знают, как собрать. Скоро за воздух будем платить», — высказался в беседе с «Царьградом» Сытник.

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#авиация
#авиакомпании
#сбор
#билеты
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В курганской школе ребёнку воткнули в глаз стекло от очков
05 июля 2023, 19:30

Фото: istockphoto/mrohana

В Кургане младшеклассник ударил сверстника и попал ему стеклом от очков в глаз.
В курганской школе между младшеклассниками возник конфликт, пишет URA.ru. Мать пострадавшего ребёнка рассказала, что вместо одного из уроков был организован планетарий. В помещение не впустили учителей из-за нехватки мест.
 
Во время занятия один из детей поднял руку, желая задать вопрос, и задел мальчика из параллельного класса. В ответ на это школьник ударил сверстника кулаком. У мальчика были очки. Они разбились в драке. Стекло травмировало глаз и веко ребенка. По словам матери, у ребёнка диагностировано проникающее ранение глазного яблока с повреждением роговицы и выпадением радужки глаза.
 
После драки пострадавшего ребёнка отправили к классному руководителю. Учитель обработала рану перекисью. Родителям ничего не сообщили.
 
Теперь из-за травмы младшеклассник не может ходить в спортивную секцию. В возбуждении уголовного дела семье было отказано: ребенку был причинён вред средней тяжести.

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#Курган
#школа
#дети
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Терапевт Чернышова объяснила опасность лосятины
05 июля 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что ещё одним опасным видом мяса является лосятина, поскольку организм может остро среагировать на его употребление при определённых заболеваниях.
Так, не рекомендуется употреблять лосятину при мочекаменной болезни, панкреатите или при проблемах с обменом веществ.

Эксперт также подтвердила, что что медвежатина очень опасна, так как зачастую в его мясе содержится трихинеллёз, который вызывается небольшими червяками, при попадании в организм человека укореняющимися в мышечной ткани.

«Они убиваются только при стерилизации при 120°C. Если съесть шашлык или рагу из этого зверя, то они на вид как маленькие рисинки, их не видно практически, но они в плотной оболочке», — добавила в беседе с «Царьградом» Чернышова.

Она рекомендовала при отравлении мясом незамедлительно обращаться к врачу.

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#питание
#здоровье
#врач
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Reuters: в Ираке похитили россиянку
05 июля 2023, 19:17

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает женщину.
Reuters пишет, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает её. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

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#Ирак
#заложница
#россиянка
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Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье
05 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/kieferpix

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа заявила, что в Забайкальском крае в селе Куанда число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины, выросло до 15. Об этом сообщает ГТРК «Чита».
«Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно», — заявила Лапа.

Сообщается, что информация о состоянии пациентов не поступала. Заболевшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

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#Забайкальский край
#трихинеллез
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Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек
05 июля 2023, 19:14

Фото: МинЖКХ МО

13-летние сёстры из Коломны Алина и Вероника Тазины выиграли поездку в Артек, сдавая бутылки в ЭКОпунткы компании «РТ-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Девочки никогда не проходят мимо выброшенных в неположенном месте бутылок – они собирают их и сдают на переработку. За несколько месяцев школьницы сдали в ЭКОпункты сотни найденных на улице пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
«Мы собираем бутылки не только дома, а везде. Это оказалось совсем не трудно. Были на даче, там недалеко река, пошли гулять и собрали три пакета мусора. Бутылки и банки привезли с собой в Коломну. Хорошо, что рядом с домом есть ЭКОпункт, куда можно всё сдать», – рассказала Вероника Тазина.
Недавно девочки приняли участие в международном конкурсе «Большая перемена». Много заданий было на тему экологии. Одно – собрать в местном парке пластиковые бутылки и сдать на переработку. Сёстры выполнили задание и вышли в полуфинал. Скоро они отправятся в международный детский центр Артек на финал конкурса.

Как рассказала Алина Тазина, по возвращении девочки вступят в ряды эковолонтёров. Их поддержали многие одноклассники, которые теперь тоже сдают бутылки и банки в фандоматы. Всего в Коломне – 20 ЭКОпунктов «РТ-Инвест». 

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#МинЖКХ МО
#Коломна
#экология
#ЭКОпункты
#РТ-Инвест
#бутылки
#банки
#Московская область
#Подмосковье
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Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
05 июля 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/CastaldoStudio

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента.
Так, при кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета.

«Гораздо опаснее лёгочная форма. Надо немедленное вмешательство с помощью антибиотиков. Летальность достигает 60%. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние. Определить её можно только методом опроса пациента: был ли контакт с животными, занимался ли пациент разделом мяса, и т.д.» – пояснил в беседе с «Абзацем» Чепурнов.

По словам эксперта, зачастую, люди при контакте с больным животным просто не знают о его реальном состоянии.

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#сибирская язва
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#симптомы
#врач
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